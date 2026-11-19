USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano contro le attese a 203mila unità

(Teleborsa) - Salgono contro le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 14 novembre, i "claims" sono risultati pari a 203 mila unità, in aumento di 1.000 unità rispetto alle 202mila della settimana precedente (riviste da 200 mila), contro aspettative degli analisti per 197 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 197.750 unità, in aumento di 2.000 unità rispetto alle 195.750 della settimana precedente (rivisto da 195.250 mila). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 7 novembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.763.000, in rialzo di 70.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.693.000 da 1.697.000).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

Condividi

```