Warner Music, fatturato +7% e l'utile balza a 179 milioni di dollari nel quarto trimestre

Il CEO Kyncl: risultati che dimostrano il successo di una strategia di trasformazione pluriennale

(Teleborsa) - Warner Music Group ha chiuso il quarto trimestre con un fatturato aumentato del 7,1% (+7,5% a cambi costanti) a 2 miliardi di dollari. In linea con i trimestri precedenti, la crescita del fatturato Recorded Music è stata influenzata negativamente dalla risoluzione dell'accordo di distribuzione con BMG, che ha comportato una diminuzione di 7 milioni di dollari nel fatturato digitale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Escludendo la Risoluzione BMG, il fatturato totale sarebbe salito del 7,5% (+7,9% a cambi costanti).



L'utile operativo è balzato di 177 milioni di dollari a 320 milioni, principalmente grazie al mix di ricavi e a una riduzione di 107 milioni di dollari degli oneri di ristrutturazione e svalutazione non monetari rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.



Una dinamica che si è riflessa a livello di utile netto, cresciuto di 70 milioni di dollari a 179 milioni.



I numeri dell'esercizio

Il fatturato totale è aumentato del 10,9% (+8,9% a cambi costanti) a 7,4 miliardi. Come anticipato, la crescita dei ricavi Recorded Music è stata influenzata da un accordo transattivo di 12 milioni di dollari relativo ai ricavi digitali nell'anno e da 4 milioni di dollari per obblighi di esecuzione soddisfatti in periodi precedenti dell'anno precedente, nonché da 16 milioni di dollari di ricavi digitali derivanti dalla transazione di alcune cause di violazione del copyright nell'anno precedente. Inoltre, ha pesato cessazione del rapporto con BMG, che ha comportato una diminuzione di 29 milioni di dollari dei ricavi digitali della musica registrata rispetto all'anno precedente.



L'utile operativo è balzato di 483 milioni a 1,177 miliardi grazie principalmente al mix di ricavi, ai risparmi derivanti dai piani di ristrutturazione strategica della società, una parte dei quali è stata reinvestita nell'attività aziendale. L'utile netto è pertanto aumentato di 365 milioni a 735 milioni di dollari.



Le prospettive

Le prospettive per il 2027 sono supportate dai trend positivi del settore e delle quote di mercato, da migliori condizioni contrattuali con i fornitori di servizi digitali nonché da nuovi e incrementali vettori di crescita, tra cui le licenze AI.



Le parole del management

"I nostri risultati del quarto trimestre e dell'intero anno dimostrano il successo di una strategia di trasformazione pluriennale che stabilisce un nuovo standard per WMG", ha dichiarato Robert Kyncl, CEO di Warner Music Group. "La nostra competenza creativa, unita a un approccio disciplinato e orientato al rendimento nell'allocazione del capitale e alle capacità abilitate dalla tecnologia, ci posiziona per generare valore sostenibile a lungo termine per i nostri artisti, autori e azionisti nell'anno fiscale 2027 e oltre".



"Con un fatturato che ha raggiunto un massimo storico, trainato da una crescita a doppia cifra dello streaming in abbonamento e da un'espansione dei margini superiore alle nostre aspettative, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi finanziari nel 2026", ha affermato Lou Dickler, CFO ad interim. "Grazie agli aumenti contrattuali del minimo per abbonato, alla costante crescita della quota di mercato globale e a una rigorosa disciplina dei costi, entriamo nell'anno fiscale 2027 con un notevole slancio e una chiara roadmap per una crescita continua".

Condividi

```