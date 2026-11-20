(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Sessione moderatamente positiva quella del 19 novembre, per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi in salita a 0,8378.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8395. Rischio di discesa fino a 0,8344 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8446.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)