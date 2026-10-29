Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,1%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8363 con tetto rappresentato dall'area 0,8381. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8355.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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