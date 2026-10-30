Milano 12:02
49.679 -0,65%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:02
10.762 +0,38%
Francoforte 12:02
25.917 -0,47%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8353 con prima area di resistenza vista a 0,8375. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8345.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```