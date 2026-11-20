Anthropic, forte debutto per la più grande IPO di sempre ma non cancella i timori per l'AI

Il titolo chiude il primo giorno di negoziazioni in rialzo del 17% a 97,17 dollari, ma crollano Nasdaq 100 e S&P 500

(Teleborsa) - Il 19 novembre 2026 ha segnato il debutto in Borsa di Anthropic. Una performance solida che tuttavia non è stata sufficiente a sostenere il mercato. La quotazione, infatti, non è riuscita a dissipare i dubbi più ampi sul settore dell'intelligenza artificiale, con gli investitori che continuano a interrogarsi se i rendimenti saranno in grado di giustificare le ingenti somme spese e prestiti per alimentare il boom che aveva spinto i mercati azionari globali verso livelli record.



Primo giorno di quotazione sulle montagne russe



Nelle prime fasi delle contrattazioni, le azioni dell'azienda creatrice del chatbot Claude hanno raggiunto un picco di 115,10 dollari, segnando un rialzo di quasi il 40% rispetto al prezzo di collocamento di 83 dollari per azione. Le azioni hanno chiuso in rialzo del 17% a 97,17 dollari, portando la valutazione di mercato di Anthropic a 1,77 trilioni di dollari, superando quello di Broadcom (1,65 trilioni di dollari) e Meta Platforms (1,55 trilioni di dollari). Solo SpaceX si colloca su un valore leggermente superiore, pari a 1,88 trilioni di dollari.



L'indice Nasdaq 100, fortemente orientato al settore tecnologico, ha chiuso giovedì in calo del 2,2%: un chiaro segnale che persistono preoccupazioni riguardo ai titoli legati all'intelligenza artificiale. L'indice S&P 500 ha chiuso in ribasso del 2%, registrando la serie negativa più lunga dall'aprile 2024.



Dritta per la sua strada nonostante le turbolenze



Anthropic, fondata poco meno di sei anni fa da ex dipendenti di OpenAI, ha segnato il record assoluto: giovedì, tra IPO e collocamento privato contestuale, ha raccolto 107,3 ??miliardi di dollari. Il risultato è stato raggiunto nonostante settimane di turbolenze sui mercati legate al settore dell’IA, un intenso susseguirsi di notizie — tra cui l’affermazione di un ricercatore dell’azienda secondo cui tale tecnologia potrebbe portare all’estinzione dell’umanità entro un decennio — e le elezioni statunitensi, che hanno reso evidente quanto gli elettori guardino con ostilità ai data center.



Durante tutto il percorso l'azienda guidata dall’AD Dario Amodei, è rimasta fedele ai propri piani: non ha affrettato la quotazione prima delle elezioni di metà mandato e ha lanciato diversi nuovi modelli; inoltre, Amodei ha pubblicato un saggio in cui esortava il settore a rallentare. E quando lo scandalo della spia cinese ha portato all'uscita da Nvidia di Jensen Huang, la figura più emblematica del comparto, causando un crollo dei titoli tecnologici, Anthropic ha proseguito per la sua strada.



Nel suonare la campanella di apertura al Nasdaq, Dario Amodei ha ribadito la propria linea, promettendo agli investitori che è possibile costruire un’azienda quotata di successo mantenendo al contempo l’intelligenza artificiale sotto il controllo umano. "Le sfide più complesse legate alla sicurezza devono ancora arrivare", ha affermato durante la cerimonia. "Non cederemo ad alcuna pressione, né commerciale né politica".



Ma, come riferito da Bloomberg, giovedì davanti alla sede centrale di Anthropic a San Francisco, alcuni manifestanti hanno protestato chiedendo un rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.



Una domanda senza precedenti



Nel periodo che ha preceduto l'IPO, la richiesta per le azioni ha sfiorato sette volte il numero di titoli disponibili. In una nota diffusa giovedì pomeriggio, Goldman Sachs – consulente principale dell'operazione – ha dichiarato che si è trattato della "più elevata domanda mai registrata per un'IPO, sia da parte di investitori istituzionali che retail". Questa corsa all'acquisto ha lasciato delusi molti potenziali investitori: oltre la metà dei circa 1.200 investitori istituzionali che avevano presentato un'offerta è rimasta a mani vuote.









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