Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,32%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.660,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,32%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,32%, dopo aver aperto a 3.660,79 punti.
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