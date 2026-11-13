Milano 12-nov
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Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 12-nov
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Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.655,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,22%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,22%, a quota 3.655,83 in apertura.
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