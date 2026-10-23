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/ Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,07%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.658,03 punti
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Finanza
23 ottobre 2026 - 03.38
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L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 2,07% a quota 3.658,03 in apertura.
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