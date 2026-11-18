(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta debole per il principale indice della Borsa di Londra, con chiusura in calo a 10.646,1.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.589,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.802,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.533,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)