ENEA a Cibus Tec 2026: alimenti funzionali, packaging intelligente e innovazione agroalimentare

(Teleborsa) - Dal 27 al 30 ottobre, a Parma, ENEA presenta a Cibus Tec 2026 (Padiglione 2, posizione B19) nuove soluzioni per realizzare alimenti funzionali ispirati alla dieta mediterranea, biopackaging intelligenti e prodotti personalizzati attraverso il food design, valorizzando i sottoprodotti dell’agroindustria.



I nuovi snack, caratterizzati da elevate proprietà nutrizionali, sono stati ottenuti valorizzando materie prime del bacino del Mediterraneo, come olio di argan, mandorle, pomodori, zafferano e datteri. Le attività, condotte dal Laboratorio Biotecnologie GREEN, rientrano nel progetto PROMEDLIFE, finalizzato a promuovere la dieta mediterranea e sviluppare prodotti alimentari sostenibili e nutrienti.



I ricercatori ENEA del Laboratorio Innovazione delle Filiere Agroalimentari presenteranno anche soluzioni per il packaging alimentare intelligente, come l’active packaging, che rilascia composti bioattivi, e lo smart packaging, per monitorare i parametri chimico-fisici del prodotto.



Sarà inoltre approfondito il tema del food design, che consente di realizzare alimenti personalizzati in base a specifiche esigenze nutrizionali e sensoriali. Nello stand (Padiglione 2, posizione B19) sarà illustrato il funzionamento della biostampante 3D, trasportata appositamente dal Centro ENEA di Brindisi. I visitatori potranno osservare i materiali stampati, come i bioinchiostri ottenuti da scarti agroalimentari.



Saranno presentate anche le potenzialità della fermentazione in stato solido della crusca di frumento, una tecnologia che permette di ottenere ingredienti con caratteristiche nutrizionali e salutistiche migliorate.



Infine, nello spazio espositivo saranno mostrati alcuni soil improver realizzati dai partner del progetto DELISOIL a partire da residui e sottoprodotti della filiera agroalimentare, attraverso tecnologie innovative.



Cibus Tec 2026 sarà anche l’occasione per presentare alle imprese soluzioni e servizi avanzati per l’innovazione agroalimentare offerti dall’infrastruttura METROFOOD-IT, coordinata da ENEA, che comprende 40 facility fisiche ed elettroniche a supporto delle aziende lungo l’intera filiera.



Gli eventi a cura di ENEA o con la sua partecipazione



Martedì 27 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 – Sala 1 (Padiglione 7): Il suolo è dove nasce il cibo. La strategia di ricerca europea per implementare la visione di One Health. Interventi di Annamaria Bevivino e Nicola Colonna.



Giovedì 29 ottobre, dalle 9:30 alle 18:00 – Sala 2 (Padiglione 7): Agrifoodtech for open innovation.



Venerdì 30 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00 – Sala Meeting (Padiglione 4): Dalla ricerca all’impresa: esperienze di biotecnologia circolare nel sistema agroalimentare. Interventi di Antonella Del Fiore, Chiara Nobili e Maurizio Notarfonso.

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