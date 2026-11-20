Manovra, emendamenti FI e Lega sui giochi: orari unici per sale e rinvio dell'aumento del PREU

Sul tavolo una fascia nazionale di interruzione della raccolta dalle 3 alle 10, il taglio degli oneri sui diritti VLT e aumenti del prelievo su gioco online e scommesse

(Teleborsa) - Orari delle sale gioco, riequilibrio del prelievo tra i comparti e revisione degli oneri concessori sono i temi degli emendamenti di Forza Italia e Lega alla legge di Bilancio 2027 in materia di giochi.

La proposta dei deputati Erica Mazzetti e Alessandro Cattaneo (Forza Italia) prevede di uniformare a livello nazionale gli orari delle sale gioco dedicate, autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del TULPS. Le sale avrebbero un'unica fascia continuativa di interruzione della raccolta dalle 3 alle 10 del mattino, per sette ore giornaliere. Regioni ed enti locali avrebbero 180 giorni per adeguarsi. Tra gli obiettivi figurano la salvaguardia del gettito PREU, il contrasto al gioco illegale, la tutela della salute, dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro. La misura non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica. Costituirebbe un primo intervento di armonizzazione del gioco fisico, in attesa del riordino del settore, e ridurrebbe le differenze territoriali. Il contesto è un mercato in cui cresce il gioco online, non soggetto alle medesime limitazioni orarie.

Sul versante fiscale e concessorio, gli emendamenti di Andrea De Bertoldi (LCD-Lega) prevedono il rinvio al 2030 dell'aumento di un punto percentuale del PREU su AWP e VLT previsto dalla manovra. Propongono inoltre di ridurre da 7.500 a 6.000 euro il corrispettivo triennale per ciascun diritto VLT. La documentazione emendativa indica circa 55.000 VLT operative a fronte di 61.737 diritti rilasciati. Stima inoltre una contrazione della raccolta AWP da 14,6 miliardi di euro nel 2027 a 12,9 miliardi nel 2029.

Ulteriori proposte riguardano la riduzione dal 20 al 19% del PREU agevolato sulle AWP. Scenderebbe inoltre dal 70 al 69% la soglia minima di restituzione in vincite necessaria per accedere all'agevolazione. Tra le coperture figurano l'aumento della tassazione sul gioco online e una gara per la concessione novennale delle lotterie istantanee, con base d'asta di 1,36 miliardi di euro. Il pacchetto comprende il rinvio del PREU, la riduzione degli oneri VLT e la gara. Secondo le stime emendative, potrebbe generare maggiori entrate nette per oltre 253 milioni di euro nel triennio 2027-2029, in caso di aggiudicazione alla base d'asta.

Nella prospettiva del riequilibrio fiscale si colloca l'emendamento di Alberto Pella e Alessandro Cattaneo (FI). Dal 1° gennaio 2027 l'imposta unica aumenterebbe di un punto percentuale sui giochi di abilità, di carte, di sorte a quota fissa e sul bingo online. L'aumento sarebbe di 1,5 punti sulle scommesse sportive fisiche e online e di 2,5 punti su quelle su eventi simulati. Le maggiori entrate andrebbero al Fondo Italiano per lo Sport. Chiara Tenerini (FI) propone invece cinque punti in più sulla tassazione dei giochi di abilità a distanza dal 2028. Il maggior gettito è stimato in 150 milioni di euro annui, a parziale copertura della detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese.

Le proposte richiamano la diversa incidenza fiscale tra i comparti. Il PREU sugli apparecchi grava sull'intera raccolta, mentre numerosi giochi online sono tassati al netto delle vincite. Pesano anche le differenti condizioni operative e i costi gestionali, occupazionali e concessori della rete fisica.

Completano il quadro altri emendamenti. Riguardano la riduzione facoltativa del montepremi minimo del bingo dal 70 al 69% e la fissazione all'82% del payout minimo delle VLT. Altri intervengono sulla pubblicità indiretta, destinando il 10% delle eventuali maggiori risorse al Fondo per le dipendenze patologiche, e sulla disciplina dei diritti relativi ai dati sportivi.





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