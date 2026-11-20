Oro ai minimi da settembre 2025, dall'inizio del conflitto Usa-Iran vale un terzo in meno

Pesano le prospettive più restrittive della Fed e il crollo del tech

(Teleborsa) - Venerdì i prezzi dell'oro sono scesi verso i 3.500 dollari l'oncia, raggiungendo i livelli più bassi da settembre 2025 e avviandosi verso un netto calo settimanale di quasi il 9%. Il metallo prezioso ha subito una significativa pressione di vendita questa settimana, a causa del rafforzamento del dollaro statunitense e delle crescenti aspettative di una politica monetaria più aggressiva da parte della Federal Reserve.



Verso una FED più restrittiva



Diversi funzionari della Fed hanno espresso sostegno a tassi di interesse più elevati per avvicinare l'inflazione all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale. Tra gli altri, il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, si è unito ad altri esponenti delle banche centrali nel suggerire la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi, dichiarando di voler valutare ogni opzione per contrastare la persistente inflazione negli Stati Uniti.



Il governatore della Fed Christopher Waller che ha osservato come un aumento maggiore di 50 punti base potrebbe essere preso in considerazione a dicembre, ammettendo tuttavia che la Fed non sarebbe necessariamente tenuta ad approvare un aumento di tale entità a dicembre se alzasse i tassi di 25 punti e segnalasse l'intenzione di optare per un ulteriore ritocco a gennaio. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, si è però opposto a questo tipo di avviso, sostenendo che limita la libertà d'azione dei responsabili delle politiche monetarie.



I rendimenti dei Treasury restano elevati



La prospettiva di una politica monetaria più restrittiva ha mantenuto elevati i rendimenti dei titoli del Tesoro; i costi di finanziamento a 10 anni si avviano a eguagliare il record del 2007, quando si registrarono 29 chiusure sopra la soglia del 5%.



Tassi di interesse più elevati aumentano il costo opportunità di detenere attività che non generano rendimento come l'oro, riducendone l'attrattiva per gli investitori. Inoltre, questa settimana l'indice del dollaro è salito dello 0,5%, rendendo l'oro – quotato nella valuta statunitense – più costoso per la maggior parte degli acquirenti.



L'oro ha perso circa un terzo del suo valore da febbraio



L'oro ha perso circa un terzo del suo valore dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran a fine febbraio ed è stato inoltre coinvolto nel crollo dei titoli tecnologici, in un contesto che ha visto i mercati azionari globali registrare la più lunga serie di ribassi degli ultimi tre anni.



L'oro si trova "attualmente in una sorta di vuoto d'aria, privo di un reale supporto tecnico fino all'area compresa tra i 3.300 e i 3.400 dollari", ha affermato Justin Lin, stratega presso Global X ETFs. Il metallo "appare molto fragile in questo momento e, al momento, è difficile immaginare cosa possa invertire la tendenza", ha aggiunto.



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