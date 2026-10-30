Inps, cassa integrazione in calo del 27,2% nel terzo trimestre

83,5 milioni di ore autorizzate. A settembre -18,7%

(Teleborsa) - Prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione. Secondo i dati diffusi dall'Inps, nel terzo trimestre 2026 le ore autorizzate sono state 83,5 milioni, contro i 114,6 milioni dello stesso periodo del 2025: oltre 31 milioni in meno, pari a -27,2%, e meno anche dei 118,4 milioni del secondo trimestre 2026 (-29,5%). A settembre le ore sono state 35.562.156, il 18,7% in meno rispetto ai 43,7 milioni di settembre 2025; la crescita su agosto è stagionale, perché agosto è il mese con meno ore autorizzate.



Le componenti



La diminuzione riguarda tutte le tipologie. Per la Cig ordinaria, a settembre sono state autorizzate 19,1 milioni di ore (-7,6% su 20,7 milioni); nel trimestre 43 milioni, il 19,1% in meno rispetto ai 53,1 milioni del 2025 e il 24,2% in meno rispetto al secondo trimestre (56,7). La Cig straordinaria registra il calo più marcato: 38,4 milioni di ore nel trimestre, -35,1% sui 59,2 milioni del 2025 e -33,6% sul secondo trimestre (57,8), con 15,6 milioni a settembre. I fondi di solidarietà scendono a 2 milioni di ore nel trimestre (-13,3% su base annua, -40,8% sul trimestre precedente), con 791mila a settembre. La Cig in deroga resta residuale, con circa 76mila ore.



Tiraggio e NaSpI



Si riduce anche l'utilizzo effettivo delle ore: nei primi nove mesi del 2026 il tiraggio, cioè il rapporto tra ore utilizzate e autorizzate, è al 22,1%, contro il 25,7% dello stesso periodo del 2025 e il 24,4% del 2024 (sull'intero 2025 era al 30%, contro il 28,4% del 2024). I beneficiari di NaSpI a maggio 2026 sono 961.259, il 3,8% in meno rispetto ai 999.276 di maggio 2025: circa 38mila in meno.

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