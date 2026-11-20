(Teleborsa) - Dopo una partenza in rosso, peggiora il calo delle Borse europee
, con il debutto positivo di Anthropic che non è riuscito a ripristinare la fiducia degli investitori nel settore dell'AI
. Sempre sul fronte tech, un report su AMD
pubblicato da un organo di stampa associato al fondo di short selling Hunterbrook Capital ha sollevato preoccupazioni sul fatto che i legami del produttore di chip con entità cinesi, alcune delle quali collegate a società inserite nella black list, potrebbero attirare un maggiore controllo normativo statunitense sul settore.Anthropic
ha raccolto
81 miliardi di dollari tramite l'IPO, fissando il prezzo delle azioni a 83 dollari; al debutto, il titolo ha registrato un rialzo del 34%, aprendo a 111,50 dollari. Tuttavia, lo slancio iniziale si è attenuato e il titolo ha chiuso a circa 97 dollari, mantenendosi comunque al 17% sopra il prezzo di IPO
.
"Significa che l'entusiasmo per l'IA è finalmente finito? Credo che sarebbe prematuro dirlo. Lo sviluppo strutturale dell'intelligenza artificiale non cambia per qualche giornata negativa in Borsa - commenta Simon Wiersma, Chief Investment Strategist di ING
- È però sempre più chiaro che anche le storie di crescita più convincenti sono vulnerabili
quando le aspettative sono altissime e le valutazioni lasciano poco spazio alle delusioni. L'asticella per le società tecnologiche si è alzata notevolmente e, al momento, gli investitori sembrano vedere soltanto rischi e nessuna opportunità".
Sul fronte macroeconomico
, a ottobre l'inflazione ha accelerato
in Giappone
, passando dal 2,1% di settembre al 2,3%. Si tratta del dato sull'inflazione più elevato da novembre 2025. L'inflazione core, che esclude i prodotti alimentari freschi, è salita al 2,2% (consensus: 2,3%; dato precedente: 2,1%), superando per il secondo mese consecutivo l'obiettivo del 2% fissato dalla Bank of Japan. Le vendite al dettaglio nel Regno Unito
hanno registrato
un balzo inatteso il mese scorso (+0,7%, invertendo la tendenza rispetto al calo dello 0,6% registrato a settembre), spinte dagli avvertimenti del governo che invitavano i cittadini a fare scorte di cibi in scatola e altri beni di prima necessità. La fiducia dei consumatori GfK di novembre risale a -22, grazie a una maggiore propensione ai grandi acquisti. In Francia
, la fiducia delle imprese di novembre è scesa
a 95, in un contesto di proteste e incertezza politica.
Sul fronte geopolitico
, Trump, Xi e Putin hanno tenuto colloqui
trilaterali a Shenzhen. I tre leader hanno discusso di pace e disarmo nucleare, concordando una simbolica "dichiarazione di pace". Tuttavia, la nota ufficiale diffusa al termine dell'incontro non conteneva impegni concreti né tempistiche in merito ai conflitti che coinvolgono Ucraina e Iran.
Guardando alle banche centrali
, la People's Bank of China (PBoC) ha mantenuto i tassi di interesse di riferimento ai minimi storici per il diciottesimo mese consecutivo, in linea con le aspettative.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,098. Crollo dell'oro
(-1,52%), che ha toccato 3.570,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,87 dollari per barile, in forte calo dell'1,90%. Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,41%. Tra gli indici di Eurolandia
crolla Francoforte
, con una flessione del 2,03%, Londra
scende dello 0,83%, e vendite a piene mani su Parigi
, che soffre un decremento dell'1,54%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno il 2,22%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.440 punti, in forte calo del 2,21%. In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-2,15%); con analoga direzione, pesante il FTSE Italia Star
(-2,06%).
Una giornata negativa
per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa, tranne le utilities sulla parità
.
I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -6,68%. Pessima performance per Technoprobe
, che registra un ribasso del 5,42%. Sessione nera per Prysmian
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,17%. In perdita Tenaris
, che scende del 4,22%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Banca Ifis
(+3,22%), BF
(+1,30%), Philogen
(+1,22%) e Juventus
(+1,17%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B
, che ottiene -6,65%. Pesante Danieli
, che segna una discesa di ben -4,67 punti percentuali. Seduta negativa per MFE A
, che scende del 4,65%. Sensibili perdite per LU-VE Group
, in calo del 4,35%.