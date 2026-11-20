Francia, fiducia imprese novembre peggiora a 104 punti
Ma supera le aspettative di mercato
(Teleborsa) - Peggiora marginalmente la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di novembre 2026, risultando comunque superiore alle attese. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 104 punti, rispetto ai 105 di ottobre; il dato si colloca al di sopra delle aspettative di mercato, che prevedevano 102 punti, e resta superiore alla media di lungo periodo, pari a 100.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi flette a 97 punti da 99, e il clima nel commercio al dettaglio peggiora a 90 da 92 punti.
Il sentiment complessivo delle imprese francesi scende a 95 punti da 97, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono sono lievemente aumentati, attestandosi a 95 punti da 94 del mese precedente.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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