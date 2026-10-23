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Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in settembre
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23 ottobre 2026 - 08.05
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Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,8%
, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +1%).
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