Milano 9:04
48.555 +0,35%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in settembre

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Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,8%, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +1%).
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