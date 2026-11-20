Appuntamenti macroeconomici del 20 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 20/11/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 6,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,6%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 102 punti; preced. 105 punti)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -2,9%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17,3 punti; preced. -17,9 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 48 punti)
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