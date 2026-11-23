ABB acquista la tedesca Ziehl-Abegg per oltre 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - ABB ha firmato un accordo per acquisire Ziehl-Abegg, azienda tedesca attiva nella produzione di ventilatori ad alta efficienza, motori elettrici integrati, sistemi di ventilazione e tecnologie di controllo.



L'operazione, avente un enterprise value di 2,65 miliardi di dollari e un equity value di 2,22 miliardi di dollari, permetterà alla società di ampliare la propria offerta nei sistemi di raffreddamento nell'ambito dei crescenti mercati HVAC e della gestione termica. Il perfezionamento dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2027.



Secondo le previsioni, Ziehl-Abegg registrerà un fatturato 2026 di circa 1,4 miliardi di dollari, con un EBIT margin operativo mid-single digit. ABB stima che l'azienda tedesca raggiungerà, entro tre anni dal closing, un EBITA margin operativo sostanzialmente in linea a quello registrato mediamente dalla sua area di business Motion.



"Abbiamo sempre ammirato l'eccellenza ingegneristica di Ziehl-Abegg, le sue capacità di ricerca e sviluppo all'avanguardia, la forte attenzione al cliente, nonché il suo spirito imprenditoriale e l'impegno per l'innovazione", ha dichiarato Brandon Spencer, Presidente della divisione Motion di ABB. "ABB e Ziehl-Abegg condividono solide radici europee e oltre 100 anni di patrimonio tecnologico. Ziehl-Abegg è altamente complementare al nostro portafoglio esistente di motori e azionamenti. Insieme, possiamo creare un'offerta più completa di componenti per i clienti di sistemi di raffreddamento e ventilazione, aiutandoci a soddisfare al meglio le loro esigenze, a rafforzare la nostra posizione in mercati attraenti e a sostenere una crescita redditizia".

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