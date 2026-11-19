OCSE, PIL 3° trimestre rallenta leggermente a +0,6% e l'Italia si appiattisce

In controtendenza USA e Regno Unito

(Teleborsa) - Rallenta leggermente la crescita delle economie dell'Area OCSE nel 3° trimestre dell'anno. Il PIL dell'area registra un incremento dello 0,6% a fronte del +0,7% registrato nel trimestre precedente.



Fra le economie del G7, la crescita PIL è rimasta allo 0,5%, riflettendo - spiega l'Organizzazione - andamenti divergenti tra le economie dei Paesi, con contrazioni del commercio netto che hanno pesato sulla crescita nella maggior parte di esse. Il PIL è risultato invariato in Giappone e Italia, dopo una crescita rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2% nel secondo trimestre. In rallentamento anche Canada, dallo 0,8% del secondo trimestre del 2026 allo 0,3% del terzo trimestre, e Germania, dallo 0,3% allo 0,2%. In Francia, il PIL si è contratto dello 0,1%, dopo aver registrato un andamento flat nel secondo trimestre.



Nel complesso dell'UE si registra un PIL in crescita dello 0,5% (+0,7% nel secondo trimestre), a fronte di un +0,4% nell'Eurozona (da +0,6%), mentre accelerano gli Stati Uniti, passando da +0,6% a +0,8%, riflettendo principalmente l'aumento della domanda interna finale. Analogamente, nel Regno Unito, la crescita ha accelerato dallo 0,5% allo 0,7%.

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