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/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,15%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,15%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.538,95 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 02.38
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L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,15%, a quota 3.538,95 in apertura.
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