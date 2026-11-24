Borsa elettrica, prezzo medio acquisto cala a 216,19 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 16 al 22 novembre 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 216,19 euro/MWh, in calo del 17% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,94 milioni di MWh (-2,2%), con la liquidità all'85,4%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 177,14 euro/MWh del Sud e 225,24 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

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