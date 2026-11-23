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Unione Europea, PMI composito in novembre
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23 novembre 2026 - 10.35
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Unione Europea,
PMI composito in novembre pari a 51,7 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 51,9 punti).
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