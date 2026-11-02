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PMI manifatturiero Giappone in ottobre
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02 novembre 2026 - 07.00
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PMI manifatturiero in ottobre pari a 53,3 punti
, in calo rispetto al precedente 54,1 punti (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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