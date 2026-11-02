Milano 10:15
49.693 +0,39%
Nasdaq 30-ott
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Dow Jones 30-ott
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Londra 10:15
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Francoforte 10:15
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PMI manifatturiero Giappone in ottobre

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PMI manifatturiero Giappone in ottobre
Giappone, PMI manifatturiero in ottobre pari a 53,3 punti, in calo rispetto al precedente 54,1 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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