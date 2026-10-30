USA, PMI Chicago di ottobre cala più delle attese a 55,3 punti
(Teleborsa) - Cala più delle attese l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di ottobre 2026, l'indice PMI Chicago si è attestato a 55,3 punti contro i 58,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle aspettative degli analisti che erano per un rallentamento più contenuto a 55,8 punti.
Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.
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