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/ Giappone, PMI manifatturiero in novembre
Giappone, PMI manifatturiero in novembre
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24 novembre 2026 - 07.00
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Giappone,
PMI manifatturiero in novembre pari a 53,7 punti
, in aumento rispetto al precedente 53,3 punti (la previsione era 53,5 punti).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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