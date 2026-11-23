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USA, PMI composito in novembre
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23 novembre 2026 - 15.50
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PMI composito in novembre pari a 54,6 punti
, in calo rispetto al precedente 55,9 punti (la previsione era 55,6 punti).
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