Indicazioni rialziste per Eiffage

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Risultato positivo per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , parte del CAC40 , che lievita dell'1,04%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 106,9 Euro, con stop loss individuato a quota 104,4 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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