Australia, l'inflazione non cambia il mood della RBA

(Teleborsa) - L'inflazione registra una impennata in Australia, ma questo potrebbe non essere sufficiente a spingere la Reserve Bank of Australia (RBA)ad aumentare i tassi di interesse, essendo più preoccupata per la bassa crescita dell'economia.



Il dato di ottobre dei prezzi al consumo ha evidenziato una crescita tendenziale del 4,9%, il livello più alto registrato negli ultimi tre anni, in scia all'impennata dei costi di elettricità e carburante. A settembre, si era registrata una crescita del 4,3%, mentre le attese degli analisti indicavano una crescita del 4,7%. Il settore immobiliare ha registrato uno dei maggiori di aumenti, con un incremento del 6,4%, mentre i prezzi dell'elettricità sono balzati del 25,2% a causa della fine degli incentivi del governo.



L'inflazione di fondo monitorata dalla banca centrale è salita al 3,8% dal 3,6% di settembre. Il dato, pur al di sopra del target del 2-3% fissato dalla banca centrale, potrebbe non essere sufficiente a convincere l'autorità monetaria a rivedere la sua politica più accomodante. E se per dicembre non si attendono mosse sui tassi di interesse, per il 2027 è addirittura atteso un taglio al costo del denaro. Una posizione inversa a quella delle maggiori banche centrali quali Fed e BCE.



Il cambio dollaro australiano contro dollaro USA (AUD/USD) si è attestato a ha quindi girato al ribasso a 0,6570 (-1,04%) durante i tardi scambi in Asia.

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