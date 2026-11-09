Milano 15:04
51.253 +2,40%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:04
10.755 +0,76%
Francoforte 15:03
26.173 +1,37%

Cina, inflazione rallenta a ottobre a +0,7% ai minimi da giugno

Prezzi alla produzione accelerano ai massimi da giugno 2022

Economia, Macroeconomia
Cina, inflazione rallenta a ottobre a +0,7% ai minimi da giugno
(Teleborsa) - L'inflazione in Cina ha rallentato a ottobre. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo è sceso su base annua allo 0,7% a ottobre 2026, rispetto allo 0,9% del mese precedente; si tratta del livello più basso da giugno, leggermente inferiore alle previsioni di mercato che indicavano lo 0,8%. Su base mensile, i prezzi al consumo sono rimasti invariati (0,0%), in linea con le previsioni, dopo il rialzo dello 0,2% registrato a settembre.

L'inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è rallentata allo 0,8% – il ritmo più basso degli ultimi nove mesi – rispetto all'1,0% registrato sia ad agosto che a settembre.

Di contro, i prezzi alla produzione sono aumentati del 5,7% su base annua a ottobre 2026, accelerando rispetto al 5,0% del mese precedente e superando le attese del mercato, che prevedevano un incremento del 5,3%. Si tratta del rialzo più marcato da giugno 2022, che riflette l'aumento dei prezzi delle materie prime e il miglioramento della domanda industriale nel periodo successivo alla "Golden Week".

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
Condividi
```