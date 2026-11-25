Bce, pagamenti con carta superano il contante nei negozi

È il 45% contro 44%. Cipollone: "Ciò che conta è la scelta"

(Teleborsa) - Per la prima volta dal 2016, anno dei primi dati comparabili, nei punti vendita fisici l'uso delle carte ha superato quello del contante. Lo rileva l'ultimo studio della Bce sulle abitudini di pagamento dei consumatori dell'area euro: nel 2026 le carte pesano per il 45% delle transazioni, il contante per il 44%. I pagamenti da mobile salgono al 9%, dal 6% del 2024.



Preferenze stabili



Cambiano le pratiche, ma non le preferenze. Al momento di pagare in un negozio, il 54% sceglie carte o altri strumenti senza contanti, il 22% il contante e il 23% non ha una preferenza netta. Il contante resta importante soprattutto per i piccoli importi e per i pagamenti tra privati.



Per l'82% dei consumatori è importante poter pagare in digitale, per il 62% poter pagare in contanti. Solo il 3% dichiara di non usare mai il contante. "I mezzi di pagamento digitali stanno diventando più importanti nelle transazioni quotidiane, ma ciò che conta davvero per gli europei è la scelta", ha affermato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce. "La Bce continuerà a garantire ai cittadini la libertà di scegliere come pagare, salvaguardando il contante e preparandosi a un'eventuale emissione del suo equivalente digitale, l'euro digitale".



Accesso al contante e accettazione



La maggior parte dei consumatori trova ancora facile procurarsi contanti, ma la quota scende all'85% dall'87% del 2024. Tra chi ha cercato di prelevare a uno sportello nell'ultimo anno, il 19% ha avuto difficoltà. In tutti i Paesi dell'area euro almeno il 12% dei consumatori si è visto rifiutare pagamenti con carta o mobile almeno una volta nel mese precedente l'indagine.



L'indagine



Il sondaggio ha coinvolto 51.551 intervistati, con due rilevazioni: la prima dal 29 settembre al 27 novembre 2025, la seconda dal 16 marzo al 15 maggio 2026.

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