BCE, Lagarde: sulla sovranità l'Europa agisce "quando è ormai troppo tardi"

All'ultimo Frankfurt European Banking Congress da Presidente

(Teleborsa) - La sovranità economica è diventata "una sfida a sé stante" per l'Europa, e la BCE ha cercato di affrontarla in anticipo, prima che i rischi diventassero evidenti. È il filo conduttore dell'intervento della Presidente della BCE, Christine Lagarde, al 36° Frankfurt European Banking Congress. Si tratta, come ha ricordato lei stessa, dell'ultimo da Presidente dell'istituto.



"Le dipendenze che consideravamo aspetti normali di un'economia aperta, dalle materie prime critiche alla tecnologia, possono ora essere utilizzate contro di noi", ha detto Lagarde. Il problema, secondo la Presidente, è che l'Europa agisce con decisione quando una crisi esplode, come è accaduto con la pandemia o con l'Ucraina, ma esita davanti ai rischi che si sviluppano lentamente. "Riusciamo a cogliere il problema fin dall'inizio, ma agiamo solo quando non può più essere ignorato. E a quel punto, quasi per definizione, è ormai troppo tardi", ha spiegato. "Una volta che la nostra dipendenza è stata usata contro di noi, la nostra sovranità è già esposta".



Lagarde ha citato Machiavelli, che paragonava i problemi degli Stati a una febbre: all'inizio "facile a curare e difficile a conoscere", nel tempo "facile a conoscere e difficile a curare".



Tra gli esempi di dipendenza, Lagarde ha indicato la potenza di calcolo. Secondo una stima recente, portare la quota europea della capacità di calcolo mondiale per l'IA dal 5% a circa il 15% entro il 2030 richiederebbe investimenti per circa 1.300 miliardi di euro. "Tuttavia, finché potremo acquistare potenza di calcolo da fornitori esterni e i modelli di IA di frontiera rimarranno a nostra disposizione, è difficile far valere le ragioni per le quali pagare questo prezzo", ha osservato.



Il caso più concreto è quello dei pagamenti. I circuiti di carte internazionali gestiscono oltre il 60% dei pagamenti con carta nell'area euro, e 14 dei 21 Paesi non hanno alcun circuito nazionale. Per anni questa situazione non è sembrata un problema: il contante restava il principale mezzo di pagamento e i circuiti internazionali funzionavano bene. Oggi però oltre un terzo della spesa quotidiana passa online e il clima geopolitico è cambiato. "Abbiamo già assistito a come giudici della Corte penale internazionale residenti in Europa, alcuni dei quali cittadini europei, abbiano perso l'uso delle loro carte bancarie da un giorno all'altro", ha ricordato Lagarde.



Da qui la scelta dell'euro digitale, presentato come un "equivalente digitale del contante" basato su infrastrutture europee. Essendo moneta a corso legale, dovrà essere accettato ovunque siano possibili pagamenti digitali. In questo modo, secondo Lagarde, si spezza il circolo vizioso che ha fatto fallire le iniziative private: i commercianti non adottano un circuito usato da pochi clienti, e i clienti non usano un circuito accettato da pochi commercianti. "Poiché occorrono anni per realizzare un progetto di questa portata, abbiamo dovuto iniziare molto prima che la necessità diventasse impellente", ha spiegato. Se la legislazione sarà adottata entro fine anno, la BCE intende essere pronta per una prima emissione nel 2029.



Secondo Lagarde, l'euro digitale porterà benefici anche se il rischio non dovesse mai concretizzarsi: "Anche se l'Europa non sarà mai esclusa dai circuiti internazionali di carte, si troverà comunque in una posizione più solida", grazie a standard aperti che consentono a qualsiasi fornitore di operare in tutta l'area euro.



La presidente uscente della BCE ha riconosciuto che per Francoforte agire in anticipo è stato più facile che per i governi, grazie a un mandato europeo, un orizzonte lungo e decisioni prese a maggioranza. Da qui l'invito a rafforzare le istituzioni europee laddove serve una soluzione comune: un'autorità di vigilanza europea con poteri effettivi per i mercati dei capitali e partenariati pubblico-privati per semiconduttori e data center. "La valutazione più difficile consiste nel riconoscere quando attendere è diventata la scelta più rischiosa", ha concluso Lagarde. "Avremo anche bisogno di leader che credono nell'Europa e siano pronti a battersi per essa".

Condividi

```