Titoli di Stato italiani, ancora in calo a settembre il portafoglio degli investitori esteri

I dati Bankitalia

(Teleborsa) - Il controvalore dei titoli di Stato italiani nel portafoglio degli investitori esteri è diminuito ancora a settembre 2026. In particolare, la posizione degli investitori esteri è scesa di 7,3 miliardi di euro netti, dopo il calo di 11,3 miliardi ad agosto. È quanto emerge dalla pubblicazione "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero" della Banca d'Italia. Gli aumenti cumulati da inizio anno superano i 75 miliardi di euro.



Guardando agli altri dati della pubblicazione, nei dodici mesi da ottobre 2025 a settembre 2026 il conto corrente ha registrato un avanzo di 12,3 miliardi di euro, pari allo 0,5% del PIL. Un anno prima, nello stesso periodo, l'avanzo era di 15,3 miliardi. La lieve flessione si deve soprattutto all'aumento del disavanzo nei redditi primari.



Sul fronte del conto finanziario, nello stesso periodo le attività finanziarie sull'estero dei residenti in Italia sono cresciute di 152 miliardi, in gran parte per effetto degli investimenti di portafoglio. Gli investitori stranieri hanno invece aumentato la propria esposizione complessiva verso l'Italia di 142 miliardi, anche in questo caso soprattutto attraverso investimenti di portafoglio. Il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET si è ridotto.



A settembre le emissioni nette di titoli pubblici sono state negative. Nei dodici mesi fino a settembre i non residenti hanno acquistato titoli pubblici italiani per 100,7 miliardi di euro netti, a fronte di emissioni nette pari a 109,3 miliardi.



Infine, a fine giugno 2026 la posizione patrimoniale netta sull'estero dell'Italia era creditoria per 335 miliardi di euro, pari al 14,6% del PIL. A fine marzo il rapporto era al 14,4%.

Condividi

```