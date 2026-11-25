Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 24/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 24/11/2026 è stato pari a 3,04 miliardi di euro, in calo di 528,8 milioni, rispetto ai 3,57 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,29 miliardi di azioni, rispetto ai 0,31 miliardi precedenti.



Su 812 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 484 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 288. Invariate le rimanenti 40 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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