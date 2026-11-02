Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 30/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 30/10/2026 è stato pari a 3,18 miliardi di euro, in ribasso (-4,8%), rispetto ai precedenti 3,34 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,32 miliardi.



Su 775 titoli trattati in Borsa Italiana, 445 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 292. Invariate le rimanenti 38 azioni.









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