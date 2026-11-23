Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 20/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,02 miliardi di euro, con un incremento di ben 873,8 milioni, pari al 27,81%, rispetto ai precedenti 3,14 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,36 miliardi.



Su 756 titoli trattati in Borsa di Milano, 561 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 165. Invariate le rimanenti 30 azioni.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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