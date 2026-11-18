Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 17/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,32 miliardi di euro, con un incremento di ben 713,9 milioni, pari al 27,43% rispetto ai precedenti 2,6 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,28 miliardi azioni della seduta precedente a 0,34 miliardi.



A fronte dei 719 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 148 azioni. In lettera invece 535 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 36 stocks.









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