Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 25/11/2026

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 3,39 miliardi di euro, in rialzo dell'11,69% rispetto ai precedenti 3,04 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,32 miliardi.



Tra i 732 titoli scambiati sul listino milanese, 251 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 447 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 34 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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