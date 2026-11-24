Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 23/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/11/2026 è stato pari a 3,57 miliardi di euro, in ribasso (-11,19%), rispetto ai precedenti 4,02 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,31 miliardi.



Su 761 titoli trattati in Borsa Italiana, 241 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 487. Invariate le rimanenti 33 azioni.











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

Condividi

```