Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 6/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 6/11/2026 è stato pari a 3,67 miliardi di euro, in calo di 1.072,8 milioni, rispetto ai 4,74 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,48 miliardi precedenti.



Su 807 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 462 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 308. Invariate le rimanenti 37 azioni.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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