Dazi Usa su 14 partner per la "sovracapacità" industriale: nel mirino anche Cina, Ue, Giappone e Corea

Per Pechino aliquota del 20% (fino al 40% se le trattative in corso fallissero). Per Bruxelles il 15% (ma possibile rialzo al 20%)

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump ha proposto nuovi dazi su 14 partner commerciali, per contrastare quella che definisce "sovracapacità produttiva strutturale". L'ufficio del Rappresentante al Commercio (Ustr) ha annunciato le misure a conclusione di un'indagine di otto mesi, ai sensi della Sezione 301, su 16 partner, tra cui alleati come Giappone, Ue e Corea del Sud. Solo Messico e Norvegia, pur nell'indagine, non sono colpiti: per ora non hanno dazi, ma "restano in esame".



I Paesi e le aliquote



Le tariffe riguardano Cina, Bangladesh, Cambogia, Ue, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Le aliquote precise saranno pubblicate mercoledì nel Federal Register. Secondo le prime indicazioni, per la Cina il dazio sale al 20%, in linea con l'intesa precedente, ma "potrebbe raddoppiare" al 40% se le trattative tra i due Paesi dovessero saltare. L'Ue pagherà il 15%, come da accordo, con possibile rialzo fino al 20%. Stessa aliquota per Giappone, Corea del Sud e Svizzera. Per l'India il 17% se il patto con Washington sarà definito, ma fino al 25%.



Le indicazioni, fornite da un alto funzionario Usa e raccolte dalle principali agenzie di stampa internazionale, sostengono che ciascun partner "crea, sostiene o contribuisce alla sovracapacità e alla produzione strutturali nei settori manifatturieri attraverso vari atti, politiche e pratiche" ritenuti "irragionevoli" e che "gravano o limitano il commercio americano". Per l'Ustr la sovracapacità è una produzione "scollegata dalla realtà della domanda e dai principi di mercato", sostenuta da politiche industriali, sussidi e componenti da economie non di mercato.



Cumuli, esenzioni e il caso Brasile



I nuovi dazi, ha spiegato il funzionario, non si sommeranno ai prelievi esistenti del 10% o 12,5% legati all'indagine sul lavoro forzato: si applicherà solo l'aliquota più alta. Sono esenti petrolio, gas, alimentari che non si possono coltivare negli Usa e i prodotti già soggetti a dazi settoriali, come farmaci e minerali critici. La Cina resta l'eccezione: il 20% si aggiungerà al 25% imposto nel 2018.

Washington ha alzato inoltre i dazi sul Brasile, modificando un'indagine precedente sulle sue politiche digitali, e aumentato quello fuori quota su zucchero grezzo e raffinato. Propone anche un dazio del 10% sugli aerei finiti.



I prossimi passi e il quadro legale



I dazi sono soggetti a consultazione pubblica e potrebbero cambiare. L'atto finale potrebbe arrivare già a gennaio. La Sezione 301 è considerata più resistente ai ricorsi dei dazi basati sui poteri d'emergenza, che la Corte Suprema ha annullato a febbraio. Quei prelievi erano stati sostituiti da un dazio globale del 10% e poi da misure fino al 12,5% su 60 economie per il lavoro forzato, oggi contestate in tribunale.

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