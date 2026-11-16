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Produzione industriale Cina (YoY) in ottobre

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Produzione industriale Cina (YoY) in ottobre
Cina, Produzione industriale in ottobre su base annuale (YoY) +4,8%, in calo rispetto al precedente +5,5% (la previsione era +5,3%).

(Foto: Marci Marc)
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