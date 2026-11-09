Appuntamenti macroeconomici: settimana del 9 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 09/11/2026
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,3%; preced. 5%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,7 punti; preced. 118 punti)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 19,2 Mld Euro; preced. 17,8 Mld Euro)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso 2,1 punti; preced. 2,7 punti)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,8%)
Martedì 10/11/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.354,4 Mld ¥; preced. 4.062 Mld ¥)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 8,3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
Mercoledì 11/11/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,3%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,2%)
Giovedì 12/11/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. 1,6%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19,2 Mld £; preced. -18,01 Mld £)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 189K unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,98 Mln unità; preced. 3,99 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -865K barili)
Venerdì 13/11/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 8,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 1,85 Mld Euro; preced. 1,77 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso -4,5 Mld Euro; preced. -16,1 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,2%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 77 Mld piedi cubi)
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