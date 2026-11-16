Milano 11:53
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Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre
Giappone, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +2%, in aumento rispetto al precedente -2,4% (la previsione era +2,2%).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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