DHH, Intermonte conferma Buy: crescita organica solida e ricavi AI in forte espansione

Margini attesi in recupero tra fine 2026 e 2027, con un potenziale upside superiore al 50%

(Teleborsa) - Intermonte conferma la raccomandazione Buy su DHH , riducendo tuttavia il target price a 35 euro dai precedenti 37 euro. Nel report intitolato "Growth on Track, Margins to Follow", il broker evidenzia la solidità della crescita del gruppo, accompagnata da una temporanea pressione sulla redditività legata alle recenti acquisizioni, caratterizzate da margini inferiori, e allo sviluppo delle nuove attività legate ai servizi AI e GPU.



Nel dettaglio, DHH ha registrato una crescita organica dell'8%, con il 93% dei ricavi derivante da attività ricorrenti. Particolarmente dinamico il business legato all'intelligenza artificiale, con ricavi in aumento del 90-100% su base annua. Il management mantiene inoltre una previsione di crescita organica dell'8-10% per il 2027.



Margini attesi in recupero tra 2026 e 2027

Sul fronte della redditività, Intermonte considera il margine EBITDA del 29% registrato nei primi nove mesi del 2026 come un livello minimo per l'intero esercizio, prevedendo un primo recupero già nel quarto trimestre e un'ulteriore espansione nel 2027, quando il margine EBITDA è stimato al 30,5%. A sostenere il miglioramento saranno la crescita delle nuove attività, il completamento delle integrazioni e la progressiva realizzazione delle sinergie.



Il broker sottolinea inoltre il potenziale contributo della crescita per linee esterne, grazie a una pipeline di operazioni M&A in Italia e in altri mercati europei.



Modello di business scalabile e forte generazione di cassa

La valutazione positiva si fonda sul modello di business scalabile, decentralizzato e caratterizzato da un'elevata incidenza dei ricavi ricorrenti, superiore al 90%, oltre che su una buona generazione di cassa e una leva finanziaria contenuta.



Target price a 35 euro: upside potenziale superiore al 50%

Il nuovo target price di 35 euro, basato sul metodo DCF (Discounted Cash Flow), corrisponde a una valutazione di circa 11 volte l'EV/EBITDA 2027, rispetto alle circa 7 volte attuali. Secondo Intermonte, il multiplo risulta sostanzialmente in linea con quello di WIIT e ancora inferiore rispetto ai principali operatori quotati di maggiori dimensioni e alle recenti transazioni private, caratterizzate da multipli compresi tra 15 e 19 volte.



La valutazione aggiornata continua a incorporare un potenziale rialzo superiore al 50% rispetto alle quotazioni correnti.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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