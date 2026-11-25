Energia elettrica, Italia tra i Paesi UE più cari: crescono accumuli e Comunità energetiche

Energy&Strategy POLIMI School of Management – Electricity Market & Storage Report 2026

(Teleborsa) - Nel 2026 l’Italia si conferma tra i mercati elettrici più cari d’Europa. Nei primi dieci mesi dell’anno, il prezzo unico nazionale si è attestato a 154 EUR/MWh, il 33% in più rispetto alla media dell’intero 2025 e quasi il triplo rispetto ai 52 EUR/MWh del 2019. Nello stesso periodo, i prezzi medi sono stati di circa 83 EUR/MWh in Spagna, 89 EUR/MWh in Francia e 114 EUR/MWh in Germania. Le tensioni sono proseguite anche a novembre, quando il 9 è stato registrato il valore medio giornaliero più alto dall’inizio dell’anno, pari a circa 314 EUR/MWh.



Secondo l’Electricity Market & Storage Report 2026, redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, a pesare non è soltanto il livello dei prezzi, ma anche la forte dipendenza del sistema elettrico nazionale dal gas naturale, tra i più costosi d’Europa, e dalle importazioni di elettricità, soprattutto nel Nord Italia.



"Il prezzo dell’energia, e in particolare quello dell’elettricità, è ormai riconosciuto nel dibattito pubblico come uno dei principali fattori di svantaggio competitivo dell’Italia - commenta Davide Chiaroni, vicedirettore di Energy&Strategy e responsabile del Rapporto -. Ma oltre all’impatto sulle bollette di imprese e famiglie, va considerato un altro aspetto, non meno rilevante: la ricaduta negativa sul processo di decarbonizzazione del Paese. Dovremmo accelerare l’elettrificazione dei consumi nei processi industriali, nella mobilità e negli edifici, invece il costo dell’elettricità rischia di ridurre la convenienza a sostituire i combustibili fossili con tecnologie elettriche, ampliando il divario tra l’Italia e gli altri Paesi europei".



"La sfida oggi è consolidare e rilanciare - aggiunge Vittorio Chiesa, direttore di Energy&Strategy -: gli accumuli devono passare dalla crescita di capacità alla piena sostenibilità dei modelli di business, e le CER devono trasformare una ricca pipeline in impianti e comunità funzionanti. Sarebbe un errore replicare, nelle procedure di riconoscimento delle configurazioni e nell’accesso ai benefici, le lentezze amministrative che hanno rallentato l’autorizzazione di tanti progetti rinnovabili. E sarebbe altrettanto rischioso pensare che queste innovazioni da sole risolvano il problema del prezzo dell’elettricità. Ridurre lo svantaggio competitivo italiano e rendere scalabili storage, flessibilità e condivisione dell’energia sono parti della stessa trasformazione: senza la prima, l’elettrificazione rischia di rallentare; senza la seconda, il sistema non potrà valorizzare del tutto la crescita delle rinnovabili".



Le Comunità Energetiche Rinnovabili e le altre configurazioni di autoconsumo: la survey



A fine settembre 2026 si contavano 6.917 CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile) attive o con richiesta di accesso alla tariffa incentivante, per circa 562 MW di potenza coinvolta. L’80% è costituito da CER, la cui diffusione è cresciuta rapidamente: quelle attive sono passate dalle 25 rilevate nel 2024 alle 904 di fine 2025, con un aumento di 36 volte. La potenza coinvolta è salita da 8 a 95 MW, con una concentrazione significativa in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Lombardia.



Considerando anche i progetti non ancora operativi, a settembre 2026 le CER attive o con richiesta di accesso erano oltre 5.500, per quasi 500 MW e 70.000 POD.



La crescita riguarda anche la capacità organizzativa e le prospettive di sviluppo: il sondaggio di Energy&Strategy mostra che il 50% delle CER ha già definito nuovi investimenti o ampliamenti, mentre un ulteriore 40% li sta valutando. Restano tuttavia alcune criticità, soprattutto legate alle tempistiche delle pratiche GSE, talvolta superiori a quelle previste.



Le collaborazioni con cooperative sociali, fondazioni, scuole e amministrazioni locali dimostrano inoltre che il valore delle CER va oltre la produzione e la condivisione di energia. Un'ulteriore spinta potrebbe arrivare dai progetti ammessi al contributo PNRR, ai quali è associata una nuova potenza di circa 2,3 GW. Per il 2030, gli scenari del Rapporto prevedono una potenza delle CER attive compresa tra 2,5 e 5 GW, a seconda della continuità degli strumenti di sostegno dopo il 2027.



I sistemi di storage: tecnologie, mercato e modelli di business



I sistemi di accumulo assumono un ruolo sempre più centrale per il funzionamento del sistema elettrico italiano. Grazie alla possibilità di conservare l’energia prodotta nelle ore di maggiore disponibilità delle fonti rinnovabili e utilizzarla nei momenti di maggiore domanda, contribuiscono a migliorare l’integrazione di eolico e fotovoltaico e a contenere i costi dell’elettricità.



La capacità elettrochimica installata in Italia è passata da 0,7 GWh nel 2021 a 19,7 GWh a luglio 2026, quasi 30 volte in più in cinque anni. In particolare, gli impianti centralizzati sono cresciuti di 12 volte dal 2023, raggiungendo 7,9 GWh.



Tra gli strumenti che sostengono questa crescita c’è il MACSE: nella prima asta sono stati assegnati ulteriori 10 GWh, mentre per la nuova asta con consegna nel 2029 è previsto un fabbisogno di altri 16 GWh. Rimane però centrale la questione della sostenibilità economica: non basta installare batterie, occorre individuare modelli di remunerazione affidabili.



Le simulazioni evidenziano che il modello merchant, basato esclusivamente sull'arbitraggio e sui servizi di rete, difficilmente è sufficiente a sostenere da solo gli investimenti. Tra le alternative figurano i meccanismi di remunerazione regolata, come il MACSE, i contratti tra privati, tra cui il tolling, e l’integrazione degli accumuli con gli impianti rinnovabili.



Per gli impianti fotovoltaici utility-scale, l’aggiunta di un sistema di accumulo può migliorare l’IRR fino a 1,7 punti percentuali. Anche per le utenze industriali i benefici variano in base ai profili di consumo: l’IRR incrementale medio passa dall’1,2% per quelle prevalentemente diurne al 4,7% per quelle con consumi serali, notturni o continui. Si stanno inoltre sviluppando PPA ibridi, nei quali le batterie consentono di offrire energia rinnovabile con profili di consegna più programmabili e di maggiore valore commerciale.



La crescita interessa tutta Europa, dove i progetti di storage elettrochimico annunciati, autorizzati o in costruzione raggiungono quasi 156 GW. Parallelamente, prosegue l’innovazione tecnologica: le batterie al litio garantiscono tempi di risposta nell’ordine dei millisecondi ed efficienze di ciclo comprese tra il 90% e il 98%. I brevetti cumulati del settore sono quasi quadruplicati, passando dai 3.815 del 2020 a oltre 14.000.





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