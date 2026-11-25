Henry Boot annuncia guidance deludente e scivola a Londra

(Teleborsa) - Deludono le prospettive di Henry Boot , che prevede risultati 2026 ben al di sotto delle aspettative del mercato. Negativa la reazione alla Borsa di Londra, dove il titolo scivola del 12,5%.



Il gruppo britannico attivo nello sviluppo immobiliare, in occasione del trading update, ha segnalato che prevede ora una perdita ante imposte compresa tra 0 e 10 milioni di sterlinea fronte di previsioni degli analisti che indicavano un utile di 9,4 milioni.



"Le condizioni di mercato sono rimaste difficili, con la debole fiducia dei consumatori e delle imprese che ha continuato ad allungare i tempi delle transazioni. In particolare, la ridotta attività di acquisizione da parte di costruttori edili e investitori immobiliari ha posticipato diverse vendite di terreni e immobili da quest'anno al 2027", sottolinea l'azienda britannica, aggiungendo che per queste ragioni "la performance del Gruppo nel 2026 sarà significativamente inferiore alle attuali aspettative di mercato".



Il Consiglio di amministrazione di dice "deluso" dai risultati e sta adottando "misure decisive in merito all'allocazione del capitale e alle decisioni operative."





(Foto: © Alexander Raths / 123RF)

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