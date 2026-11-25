Lavoro: 272mila opportunità nelle imprese culturali e creative, una su tre per i giovani

(Teleborsa) - Oltre 272mila ingressi programmati nel 2025, una forte domanda di giovani e laureati e un mercato del lavoro in cui le competenze tecnologiche si intrecciano sempre più con quelle umanistiche e creative. È il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul sistema produttivo culturale e creativo italiano. Un settore che, anche di fronte alla diffusione dell'intelligenza artificiale, continua a puntare sull'ingegno umano, sulla creatività e sulle capacità relazionali, competenze fondamentali per l'innovazione e la competitività delle imprese.



“Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno cambiando anche il mondo della cultura e della creatività”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Per i giovani sarà sempre più importante saper utilizzare questi strumenti, senza rinunciare però a ciò che resta fondamentale: il pensiero critico, la sensibilità, la creatività e la capacità di comprendere le persone. È dall’incontro tra competenze tecnologiche e cultura umanistica che possono nascere le professionalità di cui le imprese hanno bisogno”.



I dati, al centro dell'approfondimento di Unioncamere a Job&Orienta, mostrano un sistema dinamico e in crescita. Secondo le rilevazioni Excelsior, nel 2025 le imprese culturali e creative hanno programmato oltre 272mila ingressi, distribuiti tra i quattro comparti che costituiscono il cuore del sistema: industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico-artistico, performing arts e intrattenimento. Nel complesso, il settore conta oltre 62mila imprese con dipendenti, in aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente, e più di 726mila dipendenti.



Le imprese culturali e creative si distinguono dal resto dell'economia per la maggiore propensione a inserire giovani e personale altamente qualificato. Nel 2025, il 33,1% delle entrate programmate è rivolto agli under 30, oltre cinque punti percentuali in più rispetto alla media del totale delle imprese (27,5%).



Ancora più marcata è la differenza nei livelli di istruzione richiesti. Nelle imprese culturali e creative, il 32,2% degli ingressi è destinato a laureati, quasi tre volte la quota rilevata nell'insieme delle imprese (11,6%). Anche la domanda di diplomati è superiore alla media: il 33,8% contro il 23%.



Quanto la graduatoria delle professioni più ricercate riflette la varietà delle competenze necessarie al settore. Al primo posto figurano gli operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video, con 15.210 ingressi programmati. Seguono registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi (10.190) e gli addetti all'accoglienza e all'informazione nel settore storico-museale (8.620), questi ultimi in crescita del 39,7% rispetto al 2024.



Le difficoltà di reperimento sono particolarmente elevate per alcune figure specialistiche. È il caso dei disegnatori industriali, difficili da trovare nel 73,1% dei casi, e degli ingegneri industriali e gestionali del settore creativo (66,4%).



La diffusione dell'intelligenza artificiale sta trasformando il modo di lavorare anche nelle industrie culturali e creative, rendendo sempre più importante l'aggiornamento delle competenze. Per l'87% delle entrate nelle industrie culturali e creative digitali è prevista ulteriore formazione, mentre le competenze digitali sono richieste per il 55,7% dei profili in ingresso. Ma accanto alla padronanza delle tecnologie, le imprese continuano ad attribuire grande importanza alle capacità trasversali. In particolare, richiedono flessibilità e capacità di adattamento per il 68,5% degli ingressi programmati, attitudine al lavoro di gruppo per il 65,9% e capacità di risolvere problemi per il 57,5%.







È proprio nell'integrazione tra competenze tecnologiche e capacità umane che si gioca una parte importante del futuro del lavoro culturale e creativo. L'intelligenza artificiale offre nuovi strumenti e opportunità, ma la capacità di interpretarli e utilizzarli in modo originale, con spirito critico e sensibilità, resta una risorsa essenziale per le imprese.

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