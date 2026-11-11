Manovra, le proposte di Altagamma: credito d’imposta per design e Academy d’impresa

(Teleborsa) - L’industria italiana dell’alto di gamma contribuisce al 7,5% del PIL, coinvolge oltre 2 milioni di occupati e ha una quota di export superiore al 70%. Per questo, sostenere la creatività e il design significa investire in un sistema di imprese e filiere che trasforma talento, innovazione e saper fare in valore economico e occupazione È in questa prospettiva che Fondazione Altagamma, nell’ambito di un pacchetto di sei misure per la legge di bilancio 2027, ora all’esame della Camera dei deputati, pone al centro delle proprie proposte la stabilizzazione del credito d’imposta per il design e il rafforzamento della formazione nelle Academy d’impresa.



Il primo intervento - si legge - riguarda la stabilizzazione per il triennio 2027-2029 del credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica, strumento che sostiene gli investimenti creativi delle aziende e delle filiere produttive. L’interesse espresso dalle imprese conferma la necessità di un orizzonte certo: nel 2026 il plafond di 60 milioni di euro si è esaurito in un solo giorno, a fronte di oltre 400 domande, soprattutto dai settori moda e arredo.



Accanto alla creatività, la sfida cruciale è quella delle competenze. Secondo le stime Altagamma–Unioncamere dell’ottobre 2026, nei prossimi tre anni le imprese dell’alto di gamma avranno bisogno di oltre 320.000 profili professionali; al 2029, tuttavia, metà della domanda di figure specializzate rischia di rimanere insoddisfatta. Per il 59% dei soci Altagamma i mestieri della manifattura rappresentano già una priorità assoluta. Il dato evidenzia un forte disallineamento tra domanda delle imprese e offerta formativa, che il sistema pubblico fatica a colmare. Sono quindi le aziende a farsi carico, sempre più spesso, della trasmissione del saper fare attraverso percorsi specialistici e Academy interne. Una contraddizione significativa in un Paese in cui il 13,3% dei giovani non studia e non lavora, secondo gli ultimi dati Istat.



Per valorizzare questo impegno, Altagamma indica due interventi complementari. Il primo è il riconoscimento formale degli apprendimenti maturati nelle Academy aziendali, attraverso un sistema di crediti formativi che ne consenta la valorizzazione innanzitutto nei percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale, negli ITS Academy e nei sistemi regionali di formazione professionale. L’obiettivo è favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in impresa e renderle spendibili nei percorsi di studio e qualificazione professionale, rafforzando il collegamento tra formazione e lavoro e rispondendo ai fabbisogni delle filiere produttive. In una prospettiva di medio-lungo periodo, la Fondazione auspica che tali percorsi possano dare accesso anche a crediti formativi universitari (CFU), validi per il proseguimento degli studi presso università e istituzioni AFAM accreditate dal MUR. Sarebbe un passo concreto per collegare le competenze acquisite in impresa al sistema nazionale dell’istruzione e della formazione.



Il secondo intervento è un credito d’imposta del 70% sulle spese di formazione sostenute dalle aziende per lo sviluppo delle Academy d’impresa nei settori moda, design, motori, nautica, alimentare, ospitalità e gioielleria. A questo si affiancherebbe l’istituzione di un Albo nazionale delle Academy presso il MIMIT, per riconoscerne e valorizzarne il ruolo formativo. La proposta prevede 50 milioni di euro nel 2027 e 75 milioni per ciascuno dei due anni successivi, interamente a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).



"La creatività e il design sono la nostra Silicon Valley: una risorsa industriale che crea lavoro e valore per l’intero Paese. Ma senza le competenze necessarie rischiamo di disperdere questo patrimonio. Servono investimenti stabili nell’innovazione e strumenti che riconoscano e sostengano il ruolo delle imprese nella formazione dei giovani talenti", dichiara Giovanna Vitelli, Presidente di Fondazione Altagamma.

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