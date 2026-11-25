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Ordini beni durevoli USA (MoM) in ottobre
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25 novembre 2026 - 14.35
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Ordini beni durevoli in ottobre su base mensile (MoM) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +2% (la previsione era +0,6%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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